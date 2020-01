Máte už formulované základní programové priority pro letošní krajské volby?

Budeme chtít prosazovat původní programové ideje, které v posledních letech opustila ČSSD. Abychom toho úspěšně dosáhli, bude hnutí Změna 2020 spolupracovat při řešení konkrétních problémů s komunálními a regionálními samosprávnými orgány. Hnutí Změna 2020 si klade za cíl oslovit starosty měst a obcí, zvolené zastupitele obcí, aby definovali problémy, které je trápí a aby se následně spolupodíleli na jejich řešení. Cestou bude jak změna zákonů ČR prostřednictvím poslanců či senátorů, nebo i podávání zákonodárných iniciativ prostřednictvím krajských samospráv.

Jak daleko je sestavování kandidátky pro krajské volby? Je jisté, že lídrem bude Jiří Zimola? Můžete prozradit i některé další osobnosti z kandidátky?

Sestavování kandidátky ještě není aktuální. Před Vánoci jsme obdrželi informaci, že hnutí Změna 2020 je zaregistrované. Kdo bude lídrem, bude předmětem diskuze v následujících měsících.

Můžete říct, zda jste ukončením svého členství v ČSSD inspiroval i některé další jihočeské sociální demokraty?

Jediné potvrzené ukončení členství mám od mých kolegů z Týna, kde až na dva seniory ukončili členství všichni. Z dalších Místních organizací se ozývají členové, kteří jsou také velmi nespokojeni a domnívám se, že další odchody budou pokračovat.

Jiří Zimola byl nějakou dobu v trochu zvláštním postavení. Byl předsedou jihočeské ČSSD, kterou ve svém dopise kritizujete, a zároveň hlavní tváří hnutí Změna 2020. Jak to hodnotíte? Registroval nějaké tlaky na to, aby v čele jihočeské ČSSD skončil?

Samozřejmě, že tlaky na Jiřího Zimolu byly. Již dvakrát byla svolána mimořádná krajská konference, jedna se uskutečnila, druhá měla být někdy začátkem února. Cílem těchto konferencí bylo odstavit Jiřího Zimolu a krajské předsednictvo od sestavování kandidátky do krajských voleb.

Jak vidíte šance hnutí Změna 2020 ve volbách? Myslíte, že v jižních Čechách „přetáhnete“ na svou stranu dosavadní voliče ČSSD? Umíte si představit případnou koaliční spolupráci s ČSSD?

Umím si představit cokoliv, třeba i případnou předvolební spolupráci s ČSSD. Samozřejmě představa a realita jsou dvě rozdílné věci. Zatím bych nechtěl spekulovat s kým jo a s kým ne. Uvidíme, kam se bude další vývoj situace ubírat.