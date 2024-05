Několikrát se na posledním jednání budějovického zastupitelstva jednalo o možných změnách územního plánu ve prospěch stavby rodinných nebo bytových domů. První krok k takové úpravě už byl učiněn také pro část území mezi řekou Vltavou a výpadovkou na Písek. Jiný z posuzovaných záměrů u Švábova hrádku ale podporu nenašel.

Kolony aut mířících na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Křižovatka výpadovky na Písek a ulice U Staré trati. | Foto: Deník/Edwin Otta

Dnes je mezi výpadovkou na Písek a řekou Vltavou na okraji Českých Budějovic pás zeleně, který se táhne až k Českému Vrbnému. V dohledné době se ale území hodně promění. U křižovatky výpadovky s ulicí U Staré trati se chystá parkoviště pro nový sportovní areál, který zde vznikl loni. Ke křižovatce u Globusu také bude do několika let přivedena severní spojka (od Nemanic). Jejího zhotovitele už hledá Ředitelství silnic a dálnic ve výběrovém řízení.

Na posledním jednání zastupitelé hlasovali o záměru několika vlastníků pozemků změnit část území z ploch veřejné zeleně na plochy k bydlení. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše už posuzovala záměr metropolitní komise složená ze zástupců města a kraje a nezávislých odborníků. Komise jej nedoporučila, ale v komisi neměl padnout argument, že stavět se nemůže. Měla by být zpracována studie, která blíže prozkoumá možnosti změny. Studii by projednávalo zastupitelstvo a bude předložena společně s návrhem na změnu územního plánu.

Billa chystá na Českobudějovicku dva nové obchody. Podívejte se

Opoziční zastupitel Jan Kadlec se ale pozastavil nad tím, že by nová výstavba měla být napojena na výpadovku na Písek přes ulici U Staré trati. Křižovatka je naproti obchodu Lidl a už dnes jsou tam podle zastupitele problémy. „Připojení na křižovatku u Lidlu mi vadí. Doporučil bych spíše připojení na kruháč u Globusu,“ řekl Jan Kadlec. Jenže tam má být napojena severní spojka a další komunikace by se tam těžko umisťovala.

Českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba k debatě doplnil, že metropolitní komisi nepřišlo korektní zastavit záměr hned a zvolila raději druhou možnost. „Bude na vlastnících a architektech najít model napojení,“ uvedl Martin Kuba.

V Budějovicích uzavřeli Vrbenskou. Natáhli tam náhradní vodovod

Při hlasování pak bylo 26 hlasů pro, zdrželo se 14 a proti byl pouze zastupitel Martin Novotný. Změna územního plánu se tedy začne projednávat. V současně době se jedná o nezastavitelné území, které na jižní straně navazuje na zastavěné území. Plocha je podle vyjádření odborů magistrátu dobře napojitelná na silnici I/20, která vede při jejím západním okraji. Řešená plocha má výměru dva hektary.

U Švábova hrádku žadatel neuspěl

V zastupitelstvu naopak těsně neuspěl jiný žadatel, který chtěl zahájit pořizování změny územního plánu pro lokalitu na Švábově hrádku. Náměstek primátorky Lubomír Bureš při předložení návrhu uvedl, že už v roce 2016 bylo toto území vytipováno pro další výstavbu, až se naplní dříve vymezené plochy. Doplnil, že je navrhováno individuální bydlení v příměstí.

Území se nachází na západním okraji Budějovic v docházkové vzdálenosti k hlavnímu městskému parku Stromovka. Na druhou stranu je nedaleko sídliště Šumava a Branišovské ulice. V současnosti se jedná o nezastavitelné území a záměrem navrhovatele je nízkopodlažní zástavba rodinných domů, kterých by mohlo vzniknout 68. Průměrná velikost parcel je plánována 936 m2. „Důvodem je snaha o umožnění rozvoje města v oblasti bydlení, kdy v části lokality U Švába již došlo k zastavění území vymezeného pro bydlení,“ uvádí se v podkladech pro zastupitelstvo s tím, že cílem je snaha o zajištění dalšího přiměřeného růstu města.

Zastupitelstvo v Českých Budějovicích jednalo o možných změnách územního plánu. Na snímku červeně ohraničené území, kde žádal o změnu majitel na Švábově hrádku.Zdroj: Vizualizace: magistrát města České Budějovice

„Žadatel uvedl, že není problém dvě parcely ponechat ve prospěch města,“ uvedl při debatě zastupitelů Lubomír Bureš a doplnil, že by se mohly využít pro infrastrukturu, například školské zařízení. Opoziční zastupitel Petr Štěpánek ale konstatoval, že mu plánované dopravní napojení připadá poněkud divoké a připojil dotaz, jestli vedení města ví, že plánovaná propojka od Branišovské do Litvínovic má vést mimo jiné i po pozemcích stejného majitele, jako je území navržené k zástavbě. A jestli o tom s majitelem vedení města nějak jednalo. „Takové jednání neproběhlo,“ reagoval Lubomír Bureš a od vedení města ale zaznělo, že lze zvažovat i jiné varianty dopravního napojení lokality na okolní komunikace.

Od odborů magistrátu, které se v podobných případech vždy vyjadřují, například zaznělo, že zásadní bude posouzení z hlediska ochrany přírody. To má vyloučit nebo potvrdit možnosti pořízení změny územního plánu a minimálně pomůže nastavit parametry možné změny. Například se to týká zahuštění zástavby, protože individuální bydlení v příměstí je svou hustotou a benevolencí podle odboru ochrany životního prostředí skutečně nepříliš vhodné do krajových částí města.

Letadla z Budějovic budou startovat denně. Podívejte se na časy příletů a odletů

V hlasování, jestli zahájit pořizování změny územního plánu, ale záměr neprošel. Pro bylo jen 21 zastupitelů, potřeba bylo 23 hlasů. Šest zastupitelů bylo proti a 14 se zdrželo. Celkem má zastupitelstvo 45 členů, ale všichni nebyli přítomni.