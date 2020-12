V neděli 13. prosince 2020 začne na železnici platit nový jízdní řád. V Jihočeském kraji se rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami (ČD) nepatrně sníží, objednávka Jihočeského kraje bude z ekonomických důvodů vyvolanými epidemií COVID-19 asi o 1,7 % nižší.

Podle regionální tiskové mluvčí ČD Gabriely Novotné zrychlí například některé vlaky mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi a jeden pár příměstských vlaků mezi krajským městem a Dívčicemi bude prodloužen až do Číčenic. Některé regionální linky budou zase podle požadavků krajského úřadu, respektive koordinátora dopravy JIKORD mírně omezeny. Nově také nejsou objednány regionální vlaky v úseku mezi Jindřichovým Hradcem a Počátky-Žirovnicí. Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021.

Rozsah regionální dopravy, kterou na základě smluv s Jihočeským krajem zajistí v regionu České dráhy, se v novém jízdním řádu asi o 1,7 % sníží na celkových 4,789 mil. vlakokilometrů. "K mírnému omezení výkonů dojde podle požadavků Jihočeského kraje, respektive koordinátora dopravy JIKORD v úsecích České Budějovice – Tábor, České Budějovice – Horní Dvořiště, Rybník – Lipno nad Vltavou, Strakonice – Protivín, Tábor – Bechyně a Písek – Ražice. V pracovní dny pojede v kraji průměrně 259 regionálních vlaků Českých drah, o víkendu bude v provozu průměrně 163 spojů," vypočetla Gabriela Novotná.

Vynechají Ražice

Změny nastanou také v dálkové dopravě v Jihočeském kraji. U mezinárodních spojů linky Ex 7 Praha – České Budějovice – Linec (– Český Krumlov) se kategorie vlaků zvyšuje na EuroCity, vybrané vnitrostátní dálkové spoje této linky pojedou v kategorii InterCity. Ve vlacích v kategorii EC a IC na této lince bude zařazený bistrovůz. Rychlíky linky R11 Plzeň – České Budějovice – Brno a zpět nově nebudou zastavovat v pracovní dny ve stanici Ražice.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji na základě požadavku Jihočeského kraje od 13. prosince 2020:

Linky České Budějovice – Strakonice a České Budějovice – Písek (tratě 190 České Budějovice – Strakonice a 200 České Budějovice – Protivín – Písek (– Praha)

· Spoje linky České Budějovice – Písek a zpět nově pojedou v kategorii spěšný vlak (dosud jezdily jako osobní vlaky).

· Současný vlak Os 8034 České Budějovice (16:13) – Písek (17:03) bude nahrazen spěšným vlakem Sp 1994 České Budějovice (15:43) – Písek (16:38). Tento vlak nebude stavět v Protivíně, zastaví ale na zastávce Protivín zast. Tímto časovým posunem bude zajištěna větší včasnost na relaci České Budějovice – Písek a zároveň bude zajištěna přípojová vazba dále z Písku směrem do Čimelic a Mirovic.

· Vlak Os 8062 s odjezdem z Českých Budějovic v 16:13, který dosud jezdil jen do Dívčic, bude nově prodloužen až do Číčenic (příj. 16:42). Zpět pojede nově jako vlak Os 8063 z Číčenic (odj. 16:58) do Českých Budějovic (příj. v 17:27)

· Současný vlak Os 8001 Strakonice (4:54) – České Budějovice (5:54) nově pojede jako spěšný vlak Sp 1981 a bude projíždět málo využívané zastávky. Tato změna vychází z požadavků cestujících.

· Vlak Os 8003 s odjezdem ze Strakonic v 5:54 bude mít o 10 minut kratší jízdní dobu a nově přijede do Českých Budějovic už v 6:53.

Ze Zlivi méně

· Vlak Os 8082 České Budějovice (22:08) – Zliv (22:21) z důvodu malého využití nepojede, místo něj bude možné využít Os 8016 s odjezdem z Českých Budějovic ve 22:57.

· Osobní vlak Os 2169 Zliv (22:41) – České Velenice (23:48) nově nepojede v úseku Zliv – České Budějovice.

· Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojedou dva páry vlaků mezi Protivínem a Strakonicemi. Půjde o vlaky s odjezdy z Protivína v 16:38 a 21:50 (Os 8044 a 8046) a v opačném směru o vlaky s odjezdy ze Strakonic v 17:32 a 22:30 (Os 8049 a 8045).

Linka Tábor – Ražice – Strakonice (tratě 201 Tábor – Ražice a 190 České Budějovice – Ražice – Strakonice)

· Současný vlak Os 7944 z Březnice přes Písek do Ražic nově nepojede v úseku Písek (6:55) – Ražice (7:05), a to v souvislosti s tím, že v Ražicích v pracovní dny nezastavuje rychlík R 661 ve směru do Českých Budějovic.

· Vlak Os 8471 Ražice (7:10) – Písek (7:19) nepojede, školní doprava Strakonice – Ražice – Písek bude zajištěna přímým vlakem Os 8451 Strakonice (6:36) - Ražice (6:54) – Protivín (7:09) – Písek (7:24).

· Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojedou v úseku mezi Pískem a Ražicemi tři páry vlaků. Půjde o spoje s odjezdy z Písku ve 13:22, 15:17 a 17:17 (Os 8470, 8472 a 8474) a vlaky v opačném směru s odjezdy z Ražic ve 14:19, 16:24 a 18:24 (Os 8473, 8475 a 8477)

Linka České Budějovice – Horní Dvořiště, Vyšebrodsko (tratě 196 České Budějovice – Rybník – Summerau a 195 Rybník – Lipno nad Vltavou)

· Současný vlak Os 3888 Horní Dvořiště (21:20) – České Budějovice (22:23), který jezdil mimo sezonu v pracovní dny a v sezoně denně, pojede nově v pracovní dny jako přímý spěšný vlak Sp 1740 Horní Dvořiště (20:44) – České Budějovice (21:51) – Jindřichův Hradec (23:08). V sezoně o víkendu pojede jako Os 3888 Horní Dvořiště (20:44) – České Budějovice (21:51). Přípoj k nové časové poloze z tratě Lipno nad Vltavou – Rybník bude zajištěn.

· Současný spoj Os 18845 Lipno nad Vltavou (20:42) – Rybník (21:22) pojede z Lipna už ve 20:08, do Rybníku přijede ve 20:48 a vznikne tak přípoj na Sp 1740 do Jindřichova Hradce a Os 3888 do Českých Budějovic. Nově bude mít i přípoj na EC 337 do Lince (odj. z Rybníku ve 20:53, příjezd do Lince ve 22:06).

· Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojede v zimním období několik vlaků mezi Českými Budějovicemi a Rybníkem, resp. Lipnem n. Vlt. Toto omezení se dotkne vlaku Os 18804 České Budějovice (11:04) – Rybník (11:56), který dosud jezdil v pracovní dny celoročně (v novém jízdním řádu pojede jen v pracovní dny v letní sezóně), a dále vlaků Os 8212 Rybník (12:05) – České Budějovice (12:57) a Os 18827 Lipno nad Vltavou (11:10) – Rybník (11:51), které pojedou v zimní sezóně jen o víkendech a svátcích, v letní sezóně denně.

· Na lince České Budějovice – Lipno nad Vltavou předpokládáme v průběhu platnosti jízdního řádu nasazení dvoudílné jednotky ř. 650 RegioPanter do víkendového zkušebního provozu.

· V lyžařské sezoně budou u vybraných vlaků ve stanici Lipno nad Vltavou zajištěny skibusy do / ze Skiareálu Lipno. Cestující s jízdenkou ČD budou moci získat díky produktu ČD YETTI 30% slevu z ceny celodenního skipasu.

Linka České Budějovice – Veselí n. Luž. – Tábor (trať 220 České Budějovice – Tábor – Praha)

· Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 bude několik vlaků mezi Českými Budějovicemi a Táborem zkráceno a zůstanou v provozu jen mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem. Bude se to týkat v pracovní dny vlaku Os 8200 se současným odjezdem z Českých Budějovic ve 4:15, o víkendu vlaku Os 8206 s odjezdem z Českých Budějovic v 7:15 a denně vlaku Os 8223 s odjezdem z Veselí nad Lužnicí ve 23:13.

Linka Veselí n. Luž. – Jindřichův Hradec (trať 225 České Budějovice – Veselí n. Luž. – Jindřichův Hradec – Havlíčkův Brod)

· Po dohodě s obcemi bude z důvodu nízkého využití zastavena regionální železniční doprava v úseku Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice a zpět. Dotčené vlaky neměly z / do Kraje Vysočina žádnou návaznost. Doprava byla provozována pouze v omezeném rozsahu v pátek (dva páry vlaků), sobotu (3 páry vlaků) a v neděli (3 páry vlaků). Jihočeský kraj zajistí částečnou náhradu autobusy.

Linka Tábor – Bechyně (trať 202)

· Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojede v pracovní dny jeden pár vlaků mezi Táborem a Bechyní. Půjde o vlak s odjezdem z Bechyně ve 21:05 (Os 28427) a zpět z Tábora ve 22:30 (Os 28426).