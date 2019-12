Na Pražském předměstí, v oblasti vymezené ulicemi Husova, Pražská a Strakonická, se parkování řídí novými pravidly. Náměstek primátora Viktor Lavička novinku komentuje: „Dochází tím k rozšíření rezidentně abonentního stání na základě dlouhodobých parkovacích oprávnění v oblasti.“ Jejich základní provozní doba platí ve všední dny od 8 do 20 h. „V noci a o víkendu je stání zdarma,“ dodává.

Od pondělí 2. prosince navíc dochází postupně ke spouštění nových parkovacích automatů v této oblasti, kterou bude kontrolovat městská policie. Zpoplatněno bude i záchytné parkoviště Dlouhá louka.

Obyvatelé Pražského předměstí zjišťují, co tzv. modré zóny a nová pravidla pro parkování v praxi znamenají. Ti, kteří mají trvalé bydliště a jsou majitelé vozidla, si museli včas vyřídit oprávnění k zaparkování.

Jestli bude mít novinka efekt a co přinese, se podle místního obyvatele Michala Zimy teprve uvidí. „Nedá se s tím nic dělat,“ krčí v neděli dopoledne, prví den platnosti nařízení, rameny. To Petr Stojčev bydlící opodál je vlastně rád. „Původně jsem přemýšlel o petici,“ přiznává. Pak si ale uvědomil, že před domem na Pražském předměstí parkují lidé, kteří tam nebydlí. „Teď se to změní a bude snad víc míst, kde zaparkovat,“ uvažuje. Systém mu přijde ale nedomyšlený. „Kdyby měl každý v autě kartu, bylo by vidět, kdo tu smí být a kdo ne. To sem opravdu bude jezdit kontrolní auto?“ ptá se nedůvěřivě. Změny v pravidlech silničního provozu ho překvapily.

Stejně tak Michala Paroulka, kterému se nelíbí dopravní značení. „Chybí tu značka slepé ulice a tam dál je stopka,“ ukazuje muž bydlící v Čéčově ulici. Má pocit, že s modrými zónami třetina míst k parkování před domem ubyla. Jaká má práva nyní, si není jistý, ale před domem parkovat musí už kvůli dětem. „Byl jsem si to vyřídit až v pátek a teď nevím, jestli tu smím stát,“ krčí rameny.

Trvalé bydliště si odmítá pro parkování zřídit Marek Šimpach z ulice U Trojice. „Až se vrátím z práce, zaparkuji auto tamhle a zaplatím si dvě hodiny do osmi,“ plánuje a dívá se k území bílých zón. Ty slouží návštěvám, které platí parkování v automatu ve všední dny od 8 do 20 h.

Protože se o víkendu parkuje zdarma, začne městská policie podle mluvčí Věry Školkové kontrolovat zaparkovaná auta až v pondělí 2. prosince. Kontrolní vůz bude zjišťovat, zda neparkují na místech bez oprávnění. „Bude to řešeno jako neoprávněné parkování,“ vysvětluje Věra Školková s tím, že pak hrozí postih pokuty až do dvou tisíc korun.