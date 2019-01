České Budějovice - Nové dopravní pravidlo v centru města bude platit od 1. května do 30. září.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Až pojedete na kole českobudějovickou Mlýnskou anebo Panskou ulicí, dávejte si dobrý pozor na značení. Už od pátku radnice spolu s policií totiž v těchto ulicích zakázala cyklistům jezdit. Ve vyznačeném úseku tak budete muset své kolo vést.

„Důvodem pro zavedení nových dopravních pravidel byl především nárůst žádostí o provozování předzahrádek v této atraktivní lokalitě historického centra.

V úvahu jsme museli vzít jak jejich pravidelné zásobování, tak samozřejmě bezpečný pohyb chodců a cyklistů,“ vysvětluje náměstek primátora František Jelen a dále upřesňuje, že zásadní změna, oproti původnímu stavu, je v zjednosměrnění ulice Mlýnská od Hroznové ulice.

Značka tedy cyklistům přikáže, aby ze sedla sesedli. „Město se snaží starat nejen o cyklisty, ale také o všechny ostatní účastníky silničního provozu a prioritou je jejich bezpečnost, která někdy spočívá i v úpravě dopravního režimu,“ dodává Jelen s tím, že by respektování nové značky neměl být pro cyklisty žádný problém. „Vždyť úseky jak v Panské, tak v Mlýnské jsou dlouhé asi sto padesát metrů.“

Samotní cyklisté ale z nápadu radnice a policie příliš nadšeni nejsou.

„Je to hrůza. Místo toho, aby město nás cyklisty podporovalo, tak nám hází klacky pod nohy. Nevidím v zákazu žádný smysl, a už vůbec ne, když jsou ty dva úseky tak krátké. Budu sesedat z kola jak pitomec,“ kroutí hlavou v Panské ulici kolař Martin Veselý, který nakonec kolo Panskou vedl. Naopak Daniele Janatové z Máje zákaz až tolik nevadí.

„Na kole do centra jezdím docela často, hlavně do práce. Že musím kolo vést, to mi ani nevadí. Ale daleko horší jsou všude po městě kočičí hlavy a kostky, na tom se opravdu nedá moc jezdit,“ míní Janatová. „Vím, že kdysi radnice slibovala udělat asfaltový pruh v Biskupské ulici pro kola, ale zatím se nic neděje. To je škoda,“ dodává rozmrzele.