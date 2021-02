Zdroj: Deník

Tento týden se v seriálu Deník na návštěvě věnujeme Záboří. Po 28 let byl starostou Josef Honsa, který obec vedl do roku 2018. Za tu dobu se například rozhodovalo o tom, jestli v Záboří vyroste fotovoltaická elektrárna nebo jaký bude mít Záboří znak. Vždy s velkou účastí občanů.

Kvůli záměru stavět fotovoltaickou elektrárnu požádal majitel zemědělských pozemků u obce o změnu územního plánu. Podle Josefa Honsy zastupitelstvo nebylo proti, ale za podmínky, že si majitel pozemků sám zajistí všechna potřebná úřední jednání. Když byla podána žádost o změnu, zastupitelstvo rozjelo celý proces. Vzápětí ale vystoupilo několik občanů s námitkami a zorganizovali také podpisovou akci proti projektu. Zastupitelstvo v tu dobu také čekalo na vyjádření společnosti, která měla elektrárnu provozovat. „Čekali jsme na nabídku, jak by mohla prospět obci,“ říká Josef Honsa s tím, že firma nabízela příspěvek do rozpočtu zhruba přes sto tisíc korun ročně po dobu patnácti let provozu.

„Měli jsme protichůdné zprávy o tom, kdo stavbu v Záboří chce a kdo to nechce. Takže jsme v zastupitelstvu rozhodli, ať lidé rozhodnou sami v referendu. Prostě jsme se zeptali, za těch podmínek, za kterých se měl projekt uskutečnit, jestli jsou občané pro nebo ne,“ přibližuje Josef Honsa přípravu referenda a zdůrazňuje, že se pořád ještě nejednalo o stavbu samotnou, ale jen o změnu územního plánu, která měla teprve otevřít cestu ke stavebnímu řízení.

„Referendum dopadlo 78 ku 74, bylo to o čtyři hlasy. Vyhrála varianta neumožnit změnu územního plánu. Účast byla více než 35 procent, referendum bylo platné,“ říká bývalý starosta Záboří a připojuje, že následně zastupitelstvo odsouhlasilo, že proces změny územního plánu zastaví. Při hlasování byli sice pro i někteří dřívější odpůrci projektu. Výsledek byl ale přijat v obci bez rozruchu. „Nebylo kolem toho rozčilování,“ zdůrazňuje Josef Honsa.

Podobně dostali občané slovo i při vzniku znaku obce. Zastupitelstvo zadalo heraldikovi Milanu Daňkovi, že chce znak. „Ale, co se týká námětu, to jsme mu konkrétně nic neříkali,“ popisuje Josef Honsa začátek akce, která vrcholila dekretem převzatým z rukou tehdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové.

Heraldik se podle Josefa Honsy rozběhl po obci, a nakonec přinesl dva náměty převzaté z památek selského baroka, například s kapličkou sv. Jana Nepomuckého na návsi, třetí, který právě vyhrál a obsahoval motivy Záboří i Dobčic a Lipanovic, všech vesnic, jež patří pod obecní úřad a připravil ještě i čtvrtou variantu.

„My jsme dali návrhy posoudit lidem ve všech třech vesnicích, například v prodejně. Ujal se znak, který se skládá z motivů Záboří, Dobčic i Lipanovic,“ říká Josef Honsa s tím, že Záboří zastupuje borová šiška, Lipanovice list lípy a Dobčice list buku, protože nad vsí se vypíná Buková hora. Borová šiška zastupuje Záboří proto, že název pravděpodobně odráží skutečnost, že vesnice ležela za borovým lesem nebo za zaniklou obcí Bory ve směru od Strýčic, kam se chodilo do kostela. Zelená hora ve znaku symbolizuje Vysokou Bětu nad Zábořím. Čtvrtý návrh, který obsahoval motiv perly jako odkaz na vyšebrodský klášter, ten vůbec neuspěl.

Z rukou Miroslavy Němcové přebíral dekret o schválení znaku Josef Honsa v roce 2013 a následně si obec nechala vyšít velký znak a také vlajku, které jsou v současnosti uchovávané na obecním úřadu.