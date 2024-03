Podle obžaloby měl být statek na malé jihočeské vesnici místem setkávání puberťáků. Rodiče si mysleli, že si tam parta dětí chodí hrát, poslouchat písničky a dívat se na dobytek. Pravdou byl ale opak, užívat tam měly návykové látky, pít alkohol a mělo tam dojít dokonce ke znásilnění 12leté dívky.

Statek na jihu Čech dějištěm znásilnění. Senior měl využít zdrogovanou dívku

Soudní znalec z oboru klinické psychologie Václav Šnorek u soudu řekl, že u posuzovaného není přítomna žádná závažná psychopatie, ale zároveň konstatoval, že se nejedná o standardního jedince, pokud se týká jeho zájmů. Své potřeby a zájmy upřednostňuje více než sociální normy. Soudní znalec také konstatoval, že měl možnost studovat už starší spisovou dokumentaci, která se týkala dřívějších případů, kdy obžalovaný stanul před soudem z podobných důvodů jako nyní. A byl i odsouzen.

„Intelektuálně je nad průměrem. Intelektově se jedná o velmi zdatného jedince,“ upozornil znalec. S tím, že posuzovaný má dobré sociální dovednosti, ale blízké vztahy dysfunkční. Znalec připojil, že posuzovaný popřel v rámci vyšetření, že by měl specifickou sexuální orientaci vůči pohlaví a věku a uvedl, že pro něj jsou relevantní ženy jeho věku. Muž je seniorského věku.

Znalec ovšem zároveň řekl, že obžalovaný může mít rozostřené vnímání stáří i pohlaví lidí. „Projevy naznačují možnost atypické sexuality. U dospělého jedince se předpokládá dobrá schopnost rozlišovat různé lidi z hlediska věku, u posuzovaného ti druzí lidé jako kdyby byli rozostřeni z hlediska pohlaví a věku,“ uvedl Václav Šnorek.

Krajský soud v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Znásilnění se mělo stát loni v létě při jedné z večerních zábav mládeže na statku, kde se obžalovaný věnoval chovu zvířat. Pokud bude obžalovanému skutek prokázán, hrozí mu 5 až 12 let odnětí svobody. Muž tvrdí, že nic neudělal a jde o mstu. „Je to jen kvůli tomu, aby se mě zbavili. Chodili tam samí mladí, drogy, alkohol a sex, chtěl jsem to ukočírovat. Věděli, že jsem měl v minulosti problém, tak toho využili,“ reagoval krátce při začátku jednání před soudem v únoru na obžalobu. K dalším skutečnostem odmítl vypovídat. „Všechno na mě bylo schválně hozeno,“ opakoval.

Soudní líčení má pokračovat v úterý.