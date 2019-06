Zóna 2019 připravila na havárii

Jihočeský kraj – Policisté by se při naměřené radiaci museli osprchovat i se svými zbraněmi. O dekontaminaci ozbrojených složek by se postarali armádní chemici. Při cvičení ZÓNA 2019 policejní zbraně namočili do chemikálií.

Cvičnou havárii temelínské jaderné elektrárny ohlásil v pondělí ráno čtyřicet vteřin trvající kolísavý tón sirén. ZÓNA 2019, třídenní cvičení, zasáhla Českobudějovicko, Strakonicko a Písecko. Prověřila krizové štáby a složky Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje. „Naši pracovníci jsou na podobná cvičení zvyklí. Samotná Jaderná elektrárna Temelín, která podobné situace cvičí interně desetkrát za rok, zapojila do akce tisíc svých pracovníků,“ uvedl tiskový mluvčí JETE Marek Sviták. V úterý cvičení, které se opakuje každé čtyři roky, pokročilo k opatřením, jež souvisejí s ochranou obyvatelstva v okolí elektrárny. Došlo na kontroly při vstupu a výstupu ze zóny, na havarijní plánování a evakuaci osob, jejich dočasné ubytování a na monitorování radiační situace. Cvičili reakci na nehodu s palivem Přečíst článek › Vojenské letiště v Bechyni přivítalo v úterý liberecké armádní chemiky, kteří nacvičovali v rámci ZÓNA 2019 spolu s jihočeskými policisty a vojenskou policií dekontaminaci ozbrojených osob a jejich zbraní. Tu totiž nemohou vykonávat hasiči, kteří by se postarali o radiací zasažené civilisty. Ve středu rozsáhlé cvičení pokračuje nácvikem modelových situací, jejichž scénář bude do poslední chvíle utajený. Co se bude dít, ozřejmí až ranní videokonference. „Až tam se dozvíme, jak bude středeční cvičení probíhat. Čeká nás zcela samostatný třetí den cvičení. Ten bude řídit jihočeská hejtmanka,“ uvedla vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková. Většina akcí je očekávaná na území zóny havarijního plánování, tedy v okruhu 13 kilometrů kolem Jaderné elektrárny Temelín.

Autor: Radka Doležalová