Ze zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou v úterý odcestoval jeden z odchovaných tygrů usurijských. Nový domov nalezne tygřice Agnes (2,5 roku) v Maďarsku, konkrétně v Zoo Budapešť.

Tygřice Agnes v úterý 23. ledna vyrazila na cestu z Hluboké nad Vltavou až do zoologické zahrady v Budapešti. | Foto: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Tygřice Agnes se spolu se svým bratrem Olinem narodili v Zoo Hluboká 5. července 2021. Roman Kössl, zástupce ředitele zoologické zahrady, popsal: „Zatímco samičku mohli návštěvníci zoo až do úterka vídat společně se svou matkou, sameček byl od nich oddělen již před rokem, protože dosáhl pohlavní dospělosti a mohl by se pokusit pářit se svou sestrou nebo matkou. Také on se bude brzy stěhovat do Maďarska. Pro něj je připraven výběh v Zoo Veszprém.“ Doplnil, že stěhování tygřích sourozenců probíhá na základě doporučení koordinátora záchovného programu EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) pro tyto velké šelmy.“

Tygři byli nervózní. Cítili změnu

Tygřice Agnes.Zdroj: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad VltavouPříprava na transport a nakládka zvířete se obešly bez problémů. Zástupce ředitele uvedl, že veterináři Emanuel Krejcar a Klára Součková tygřici vážící 128 kilogramů před cestou uspali a provedli základní veterinární vyšetření včetně odběru krve k hematologickým a biochemickým testům. Poté chovatelé zvíře naložili do transportní bedny.

„Vlastní příprava k převozu začala již o víkendu, kdy byly matka s dcerou uzavřeny do vnitřní ubikace, a v sobotu ještě dostaly svou krmnou dávku. Mladá samička totiž musela kvůli uspání do úterka vytrávit,“ sdělil jejich chovatel Martin Drha. „Od matky byla oddělena až v úterý ráno,“ dodal.

Mezi tygry prý už od pondělka panovala mírná nervozita - přeci jen poznali, že se bude dít něco jiného než obvykle. Veterinární lékař Emanuel Krejcar k tomu dodal: „Kvůli tomu se musela nepatrně zvýšit dávka k distanční imobilizaci. Po podání specifického antidota se tygřice již v transportní bedně asi po pěti minutách v pořádku probudila.“ Hned po jejím probuzení mohli maďarští kolegové vyrazit na cestu do Budapešti. (s využitím TZ)