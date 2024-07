Kromě Zoo Hluboká se jednalo také o Zoo Na Hrádečku, švédskou Zoo Nordensk Ark, německou Zoo Opel a Zoo Norimberk a dorazili také sysli ze Zoo Bern ve Švýcarsku. Jedna z vypouštěcích akcí proběhla v Českém středohoří na Odolickém vrchu. „Jedná se o lokalitu, kde se sysli dříve vyskytovali, a víme, že jsou zde pro ně stále vhodné podmínky,“ potvrzuje Lenka Čolobentičová, koordinátorka záchranného programu sysla obecného z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Druhým místem, kde byli sysli vypouštěni, bylo strakonické letiště, což je jediná syslí lokalita v jižních Čechách.

close info Zdroj: Zoo Hluboká zoom_in Kriticky ohroženého sysla obecného vrací hlubocká zoo zpět do přírody.

Touto cestou se snaží Zoo Hluboká společně s dalšími partnery posilovat populace sysla obecného ve volné přírodě už 9 let. Jak říká zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková, za tuto dobu odešlo z hlubockého chovu do volné přírody více než 300 jedinců sysla obecného. V republice se totiž jedná o kriticky ohroženého hlodavce, který vlivem radikálních změn v obhospodařování zemědělské krajiny, z které zmizela především pestrost, přišel o své přirozené prostředí. Zemědělci ho také masivně hubili, protože jim způsoboval nemalé škody na úrodě. Záchranný program sysla obecného funguje v České republice od roku 2008. Za tuto dobu se povedlo zvýšit počty syslů v naší krajině z původních necelých 3000 na přibližně 6000 jedinců.

Jak vysvětluje zástupce ředitele hlubocké zoo Roman Kössl, sysli se na lokalitách nevypouští rovnou do volného prostoru tak, aby se rychle rozutekli po okolí, ale jsou pro ně připraveny malé ohrádky, kde mají nachystanou potravu, seno na vycpání nor a několik úkrytů před nepříznivým počasím. „Někdy se také pouštějí rovnou do předem připravených nor, které se na několik dní ucpou PET lahví s vodou, aby si sysel na svůj nový domov nejprve zvyknul. Odtud se mohou kdykoliv podhrabat jinam a začít si budovat své vlastní nové nory,“ říká Roman Kössl. Obě tyto metody vypouštění, kdy se sysel nejprve na lokalitě a v samotné noře aklimatizuje, zaručí, že není hned pár hodin po návratu do přírody uloven predátorem.

Sysel obecný zatím v české krajině stále nemá vyhráno, i když už ho dnes nikdo cíleně nehubí. Ideální syslí biotopy, což jsou především krátkostébelné stepní lokality, totiž stále ubývají, a jednotlivé kolonie jsou od sebe často hodně vzdálené. Dalším ochranářským cílem je proto snaha propojovat jednotlivé kolonie v tzv. metapopulace tak, aby mezi nimi mohli sysli snadno migrovat.

TZ Zoo Hluboká nad Vltavou