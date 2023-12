Tisíce světýlek ozářilo opět v předvánočním čase Zoo Hluboká. Slavnostní nasvícení doprovází i prodloužená návštěvní doba, aby si všichni zájemci mohli neobyčejnou atmosféru dostatečné užít.

Vánočně nasvícená ZOO Hluboká. | Foto: Vojen Smíšek

Vánočně nasvícená ZOO Hluboká.Zdroj: Vojen SmíšekHluboká nad Vltavou - Už se stalo tradicí, že Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou v adventním čase nabízí nejen obvyklou procházku po areálu, ale po setmění také přidává vánoční nasvícení. Návštěvníci tak mohou načerpat jedinečnou vánoční atmosféru přímo mezi zvířaty. Mimo ta živá jsou k vidění i 3D světelná zvířata a mnoho dalších světelných prvků.

Zoo Hluboká se vzpamatovává z kalamity. Znovu ji otevřou v pátek 8. prosince

Vánoční nasvícení začalo 8. prosince 2023 a potrvá až do 7. ledna 2024. Prodloužena je kvůli tomu i zimní otevírací doba, která končí v 16 hodin. Svícení začíná vždy od 15 hodin a pokladna je otevřená do 18.30 hodin. Zoo je nutné opustit do 19 hodin. Ale 24. prosince 2023 bude areál pro veřejnost otevřen jen do 16 hodin.

Vánočně nasvícená ZOO Hluboká.Zdroj: Vojen Smíšek

Nasvícená plocha s prohlídovou trasou činí téměř 3 hektary. Osvětluje jí celkem 72 135 světýlek na 5157 metrech světelných řetězů. Pořadatelé využívají technologii LED žárovek, které nejsou energeticky tak náročné. Dohromady je v areálu 22 druhů zvířat vytvořených z LED světel a další dekorace. “Každoročně se snažíme expozici rozšiřovat a také obměňovat. Letos se nám podařilo nainstalovat tři nové modely zvířat a rozšířit takzvané hvězdné nebe,” uvedl ředitel Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou Vladimír Pokorný. Novinkou jsou veverka, lama a žirafa, největším prvkem je pak přes tři metry vysoký model losa evropského. Prohlídková trasa vede až k losímu výběhu a na vyhlídkovou lávku, ze které se otevírá pohled na zámek i město Hluboká na druhém břehu Munického rybníka.

Během příprav akce se pořadatelé museli vypořádat také s nenadálou sněhovou kalamitou. Ta zasypala Zoo a poničila voliéry s ptactvem. “Se sněhem a škodami jsme bojovali v průběhu uplynulého týdne, kdy byla Zoo uzavřena pro veřejnost. Od pátku jsme ale opět v provozu a navíc máme hezkou sněhovou výzdobu,” dodává Vladimír Pokorný. Uzavřené pro návštěvníky zůstávají dvě průchozí ptačí voliéry.

Vánočně nasvícená Zoo je vyhledávanou atrakcí pro obyvatele Jihočeského kraje, ale představuje také zajímavou součást nabídky cestovního ruchu v adventním období. “Dlouhodobé statistiky návštěvnosti ukazují, že na nasvícenou Zoo přijíždějí lidé například i ze středních a západních Čech. Spolu s vánočním programem v dalších městech na Budějovicku, je to skvělá příležitost k návštěvě jižních Čech třeba na prodloužený víkend a naladění se na poklidnou sváteční atmosféru,” říká Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko.