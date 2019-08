Nelíbí se jim zpomalený provoz, nejsou spokojeni, že průjezd městem je pomalejší. „Když jsem tudy jel v pondělí odpoledne, tvrdnul jsem tam v koloně,“ stěžuje si řidič dodávky z Českobudějovicka. A není jediný.

Tato nově upravená křižovatka se světelnou signalizací a třemi ostrůvky je první ze tří za sebou. Starosta města Ivo Machálek (Svobodní) nevidí situaci tak černě. „Je to částečně pravda. Platilo to do minulého týdne, než byla nastavena varianta pět, která umožňuje pouštění vozidel na Písek. Zatím bych dopravu nekritizoval. Minulý týden ve středu odpoledne jsem stál na této křižovatce od patnácti do patnácti třiceti a nezaznamenal jsem, že by se průjezd aut výrazně zpomalil,“ uvedl včera.

OTEVŘE SE ORLICKÁ

„Doufám, že když se začátkem září otevře Orlická ulice, která se opravuje, bude polovina řidičů jezdit tudy. Tím se doprava rozmělní a vše bude v pořádku,“ je přesvědčen Ivo Machálek. „Mezi 15. a 16. hodinou, kdy se ve všední dny vracejí lidé ze zaměstnání, bude více aut ve směru od Českých Budějovic přes most na Tábor. Ale každému, kdo si stěžuje, že musí čtyři pět minut čekat, doporučuji, aby si to zkusil v Českých Budějovicích. Tam mi projetí trvalo pětatřicet minut.“

Starosta věří, že za dva měsíce si lidé na novou křižovatku zvyknou.