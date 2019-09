Český Krumlov – Od června se v Krumlově vybírá 1250 Kč za naložení a vyložení turistů z jednoho zájezdového autobusu. Díky tomu se povedlo otupit polední špičku, kdy město blokovaly davy lidí, zároveň ubylo těch, kteří jím jen proběhli a jeli zase dál.

„Město získalo funkční regulační nástroj,“ hodnotí Oto Šrámek, průvodce a člen městské komise pro cestovní ruch. „Pokud by klientů bylo stále moc, zdraží se poplatky, mohou se ale i zlevnit. Trh si sám řekne. Hlavní je, že zůstali bohatí klienti, kteří městu přinášejí peníze. Ti neřeší cenu, ale to, že se z terminálu dá pohodlně dojít pěšky do města. To oceňuje hlavně evropská a americká seniorská klientela. Zároveň ubylo turistů, z nichž město nic nemá. Nový rezervační systém díkybohu zafungoval. Denně chodím v ulicích, už to není tak přeplněné město, řekl bych jako Krumlov před deseti lety. Práce nám sice trochu ubylo, ale ulice se částečně vylidnily a nám se v něm o poznání lépe dýchá, hlavně v červnu a v září je to znát. V létě je město plné dál, i díky turistům z České republiky.“