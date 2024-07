Z Týna nad Vltavou do Neznašova vedla letošní trasa sobotního Závodu zrezlých šlapek. Termín „závod" je ale trochu nadnesené označení. Více než o soupeření jde účastníkům recesistické akce o příjemnou vyjížďku a společnou zábavu. Jak už název akce napovídá, většina z nich přitom provětrá bicykly, kterým by to bezesporu slušelo i v muzejní expozici.

Že jde hlavně o milé setkání a uvolněnou atmosféru, dokládá i fakt, že ani sami organizátoři přesně neví, pokolikáté se takto sjeli. „Bude to kolem desátého ročníku, ale už si přesně nepamatujeme, kdy to začalo," přemýšlí pořadatel Karel Frýd. „Původně jsme jezdili na nových kolech, a pak nás napadlo, že by byla hezké akce se starými koly. Tak sem něco vyarchivoval, začal jezdit na starých a postupně se k tomu přidávali další lidi," vypráví.

Dnes už při závodu nesmí chybět ani jezdci na skutečně historických kouscích. Nejen že jejich kola vzbuzují obdiv všech nadšenců a mnohdy i údiv kolemjdoucích. Hrají i klíčovou roli při vymýšlení netradičních soutěžních disciplín a komentování výkonů jezdců. „Je u toho sranda. Třeba se objíždí na čas kužely, teď jsme zavedli novou soutěž na patnáctimetrové trati, vyhrává ten, kdo má nejdelší čas. Musí se balancovat, kdo spadne, tomu se zastavují stopky. Cestou vždycky máme u nějakou vědomostní soutěž," popisuje Karel Frýd.

Závod zrezlých šlapek se těší oblibě, v závislosti na počasí přijíždí každý rok mezi pětadvaceti a pětasedmdesáti jezdci všech věkových kategorií. Ani věk kola není rozhodující, není problém se přidat i na novém modelu, ale vítáni jsou především majitelé starých strojů, ideálně ve stylovém dobovém oblečení. I když se všichni společně hodně nasmějí, někdy vyjížďka úplná legrace není. „Ono sice se to jmenuje Závod zrezlých šlapek, ale ve skutečnosti je to o tom se pobavit, přežít a dojet. Pokud máte opravdu historické kolo, většinou si ho musíte opravit. A už hodněkrát se stalo, že z kola něco upadlo, někdo píchl, někteří zkrátka nedojedou," líčí.

Na bicyklu z roku 1917 dorazil na akci Víťa Lhotka. Kolo, které pamatuje Rakousko - Uhersko, dostal od kamaráda, který takové kousky sbírá. Úplně zadarmo to ale nebylo. „Když jsem k němu jel, dostal jsem pokutu za rychlou jízdu," vzpomíná. „Už nebylo v nejlepším stavu, musel jsem ho dát dohromady, opravit, něco i svařit. Teď už ale údržba není složitá, promazat, občas něco utáhnout," líčí s tím, že je ale třeba u historických kol počítat i s překvapením a nutností někdy nějakou součástku úplně vyměnit. „Před měsícem v Budějovicích jsem píchl obě dvě kola, kamarádovi zase vypadlo ložisko ze středu," přibližuje složitější situace. I přes ně ale na stará kola nedá dopustit, nové vůbec nemá. "Kromě takových srazů ale jezdím na kole jen na pivo, žádné dlouho trati," dodává.

To Pepa Junek vyrazil na historickém kole i do práce na Temelín. „Byla to docela štreka, a ty kopce! Ale byl jsem tam v časovém limitu," hlásí hrdě. Na otázku, jestli kola s jediným převodem bez moderních přehazovaček nejsou moc velká dřina, kroutí hlavou. „Jsou krásně zpřevodovaná, dá se to ušlápnout. A přinejhorším sesednete a tlačíte," usmívá se.