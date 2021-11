Iniciátorem večera, kdy od 17. do 21. hodiny přicházeli lidé na nejstarší městský hřbitov, kde se poslední pohřeb konal v roce 1889, zapalovali svíčky na náhrobcích a sotva znatelných hrobech ukrytých v koberci spadaného listí, byl jáhen a nemocniční kaplan Ondřej Doskočil.

Kaplan se svěřil, že o akci, která osloví i lidi, co nechodí do kostela, a kteří se zde mohou kromě zapálení svíček zúčastnit i modlitby za zemřelé, uvažoval asi tři roky, než ji letos zrealizoval. „Každý rok na Dušičky chodím kolem Staroměstského hřbitova parkem, který kdysi býval hřbitovem. Pod mýma noha leží stovky kostí bývalých obyvatel. Brána hřbitova i kostel svatého Prokopa bývá často zavřený. Někdy jsem přelezl plot, abych zde zapálil svíčku. Občas hoří svíce u hrobu biskupa Jirsíka, jinak je hřbitov temný a prázdný, a to kdysi býval hlavním městským hřbitovem. Zatímco na hřbitově u svaté Otýlie či v Mladém září tisíce světel, tady je tma,“ uvedl.

Proto letos uspořádal večer, kdy lidé přišli vzpomenout na bývalé obyvatele města, zapálili za ně svíčku a chvíli setrvali v tichu kostela. Od 18 a 20 hodin se zde jáhen modlil s ostatními za zemřelé a připomněl všechny, kteří opustili tento svět, včetně těch, co leží v zahraničí daleko od domova, nebo oběti současné pandemie. Součástí pietního programu byla duchovní hudba varhaníka Václava Schwammennöfera s doprovodem. Večer pak zde přečetl známý budějovický spisovatel Jan Štifter svou povídku Andělíčkářka, situovanou do okolí zdejšího hřbitova.

Vzpomínka na děti

V úterý podvečer se lidé se svíčkami poprvé sešli i u pietního místa na budějovickém hřbitově sv. Otýlie, kde nově vzniklo pietní místo pro pozůstalé, jimž zemřeli děti během těhotenství, při porodu nebo těsně po něm.