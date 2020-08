„Pod vlivem pandemické atmosféry,“ vysvětluje. Jedná se o Boršovské slavnosti, které se měly konat 29. srpna, a rodeo plánované na 12. září.

V pátek 31. července boršovští objednali dvě provázkové pyramidy – prolézačky – pro děti, které si mohou užít od poloviny září. Nainstalovány budou v parčíku pod Včelnou a ve farské zahradě. „Snad tak uděláme radost našim dětem,“ doufá starosta a dodává: „Prý je to jedna z nejpopulárnějších dětských venkovních hraček.“ Tyto herní prvky jsou vhodné pro děti od 3 do 15 let.