Podle zástupkyň ředitelky Dagmar Pajerové a Lenky Blažkové nasadila Marie Nedvědová svým nástupcům vysokou laťku. V čele školy stála u řady projektů, které školu řadí mezi ty výjimečné. Jako první v republice například otevřela třídy pro mimořádně nadané děti. Že to byl krok správným směrem, dokazuje nejen úspěšnost absolventů v dalších studiích, ale i fakt, že sem rodiče vodí své výjimečné ratolesti k zápisu už bezmála dvacet let. „Tehdy se pracovalo s myšlenkou, že by alespoň jedna škola v okrese měla intenzivně pečovat o mimořádně nadané děti. A tak jsme se do toho pustili,“ vzpomíná Marie Nedvědová na začátky. Nebyly jednoduché, lidé moc nevěřili, že škola třídu pro mimořádně nadané děti skutečně otevře. Ředitelka ani samotní učitelé neměli příliš na čem stavět. „Bylo potřeba mimo jiné připravit trochu jiný učební plán, než mají ostatní děti. U nás v republice nebyla žádná takhle zaměřená škola, byli jsme úplně první. Neexistovala ani odborná literatura. My jsme sháněli informace, jakým způsobem s těmi dětmi pracovat,“ popisuje. I učitelé se museli hodně učit. „Dojížděli do Prahy na školení. A postupně jsme rozjížděli výuku,“ líčí zavádění novinky zástupkyně Dagmar Pajerová.

Nadaní i handicapovaní žáci

Pokud si někdo myslí, že ve třídě nadaných dětí je učitel bez práce, protože žáci jednoduše všechno umí, velmi se mýlí. „Opak je pravdou. Nadané děti jsou náročné v tom, že chtějí získávat více vědomostí a učitelé jim to musí umožnit, takže musí hodně studovat i sami a daleko důkladněji se do hodin připravovat. Nemůže to dělat každý učitel. Někdy i ti lidé, kteří učí pět let nadanou třídu, řeknou, že si musí odpočinout,“ vysvětluje Marie Nedvědová. Mít první třídu plnou dětí, které začaly číst v předškolním věku, počítají do tisíce, ohromují svými znalostmi vesmíru nebo vynikají v zeměpisu má ale i své mínusy. „Ty děti jsou velmi aktivní a pilné v oblasti svého zájmu, ale mnohým se už nechce učit jiné věci. Třeba je žák expert na vesmír, ale nechce se mu psát. Ty ostatní předměty je tolik nebaví a my je musíme přimět, aby se s námi učily i všechno ostatní. Pomáhá rozdělení dětí do skupinek, jedna je třeba rychlá v matematice, druhá v jiném předmětu. Měli jsme tu ale třeba i děti se zájmem o fyziku. Chlapec byl ve třetí třídě, ale znal už spoustu věcí z fyziky, tak jsme ho na tenhle předmět brali na druhý stupeň. Podobné to bylo i s chemií,“ vypráví ředitelka.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Specifikem školy jsou třídy pro mimořádně nadané děti

Práce s nadanými dětmi není ale jediným specifikem školy. Téměř 20 let platila i za experta na výuku zrakově postižených žáků z celého okresu. „Všechny takové budějovické děti jezdily dřív do Prahy, tam byly na internátu. Když jsem sem po konkurzním řízení přišla, tak jsem si řekla, že to takhle nemůžeme nechat. Tak jsme nejprve jezdili do Prahy a získávali zkušenosti, co a jak učit, pak jsme tady otevřeli speciální třídy, kdy jedna byla vyloženě pro děti nevidomé a jedna pro děti slabozraké a se zbytky zraku. Nejprve se učily ovládat kompenzační pomůcky a Braillovo písmo. Na psaní jsme díky sponzorům měli dokonce americké braillské stroje,“ vzpomíná Marie Nedvědová. Když děti zvládly základy a byly dostatečně samostatné, některé už na prvním stupni přecházely ze speciálních tříd do těch běžných. Integrovat je i s handicapem do běžné výuky se škola snažila zejména na druhém stupni, aby pak žáci mohli bez potíží postoupit do středního školství. „Někteří chodili i na speciální střední školu, na konzervatoř v Praze. Tam se z našich žáků stali výborní hudebníci, jako je třeba Radek Žalud,“ připomíná ředitelka jednoho z absolventů speciálních tříd. Postupem času ale přestaly být tyto třídy potřeba. „Zaplať pánbůh, jak šla lékařská věda dopředu, těch dětí s vadami zraku postupně ubývalo a my fungování speciálních tříd pro ně ukončili,“ vysvětluje.

Trampoty se stavbou azbestem i covidem

Zdá se, že v ZŠ Máj II musí mít snad patent na zvládání mimořádných situací. Prokázali to hned v úplných začátcích fungování. Marie Nedvědová je ředitelkou školy od okamžiku, kdy byla krátce po revoluci otevřena. „Samozřejmě jsem chtěla krásnou školu. Ovšem přišla jsem sem a ta škola se ještě stavěla. Jednička (ZŠ Máj I) už měla plnou kapacitu, proto vznikla naše škola. Celé letní prázdniny se to připravovalo, ale ani prvního září nebylo zkolaudováno. Třídy, které měly z jedničky přejít k nám, zatím zůstaly, my jsme učili na směny, protože víc učeben zkrátka nebylo. A když jsme zrovna neučili, uklízeli jsme na stavbě. A někdy v polovině září jsme konečně otevírali. Ovšem i poté pořád pokračovala stavba. Hotový byl jen první pavilon, v prostoru, kde máme dnes šachy a prosklené dveře, stavebníci udělali provizorní zeď, před ní byla obrovská deka, aby do školy ze stavby netáhlo. A stavělo se postupně, bylo potřeba například dostavět tělocvičny, ty nám do té doby půjčoval ředitel sousední školy. Ani kancelář jsem neměla, kolega ředitel mi půjčil jejich klubovnu. Škola se musela postupně zařídit, ale po revoluci se nikde nic nedalo sehnat. Potřebovali jsme lavice, stůl, koberec, já chodila po různých podnicích a prosila, aby nám nechali to, co jsme nutně potřebovali. Lavice jsme vezli ze Slovenska, přijely těsně před víkendem a kdybychom vagon nevyložili, platila by se spousta peněz za to, že stojí na nádraží. Tehdy jeden tatínek zorganizoval ostatní a všichni tátové vyrazili na nádraží a vykládali lavice,“ vybavuje si improvizaci při otevírání školy. „A stavíme prakticky pořád, postupně vyrostl Domeček, nástavby na hlavní budově, teď je to projekt na energetické úspory,“ vyjmenovává.

Jedna stavební akce ale přinesla vážné komplikace. Na přelomu let 2011 a 2012 si obě školy na sídlišti Máj musely poradit poté, co se při rekonstrukci uvolnil do budov nebezpečný azbest a školy musely do doby, než jej odborná firma zlikvidovala, své pavilony zavřít. Pro obě májské školy a jejich provoz to znamenalo fungovat v nepředstavitelných bojových podmínkách. „S dětmi jsme půl roku jezdili po všech školách, které nám nabídly náhradní prostory. V Domečku azbest nebyl, tam zůstaly ty nejmenší děti, první a druhé třídy z obou škol, odpoledne tam fungovala družina. Větší děti ale musely kvůli výuce cestovat po Budějovicích. Ráno ke škole přijely kloubové autobusy, my naložili děti a jelo se. Tenkrát jak naschvál byla tuhá zima, velké mrazy, na chodnících led a my jsme trnuli, aby některé z dětí při nastupování neuklouzlo a nespadlo pod autobus. Odpoledne, když autobusy přijížděly zpět, jsme se zas běželi přesvědčit, že opravdu všichni dorazili zpátky na sídliště. Ale učitelský sbor byl úplně vynikající. V té době nikdo nebyl nemocný, všichni makali. Před jarními prázdninami firma dokončila vyčištění od azbestu. Celé prázdniny jsme pracovali jako diví, uklízeli, tahali lavice, všechny potřebné věci do tříd, spoustu věcí jsme složitě hledali. Třídy měly přednost, kabinety a sklady zůstaly nevybalené a dělaly se až potom postupně. Plno věcí jsme ale museli také vyhodit, protože se od azbestu vyčistit nedaly,“ vypráví Marie Nedvědová.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Ve škole i v jejím okolí neustále přibývají zajímavé a inspirativní prvky.

Mimořádné změny si v chodu školy o pár let později vyžádaly i covidové lockdowny. „Kolegyně si to vzala za své a z vlastní iniciativy velmi rychle, snad během dvou dnů, získala možnost připojovat se telekonferenčně, nás vyškolila a rozběhla online výuku daleko dříve, než se povedlo získat teamsy. Denně se u nás hned od začátku na dálku vyučovaly na prvním stupni čtyři a na druhém pět vyučovacích hodin. Priorita byla kladena na klíčové předměty, ale do určité míry se učily distančně i výchovy a dokonce u nás online fungovala i družina na prvním stupni. Paní vychovatelky se přidaly k učitelům a staraly se o to, aby děti měly náplň volného času, když byly samy doma nebo rodiče potřebovali pracovat či si odpočinout,“ oceňuje ředitelka. V té době vznikly v okolí školy nápadité stezky plné úkolů. „Nebo jsme vymysleli výzvy napříč třídami, třeba kolik kdo ujde za den kroků a prostřednictvím aplikací v mobilech se počítalo, která třída první virtuálně dojde do Prahy, obejde Českou republiku nebo vystoupá na Mont Blanc. Záměrem bylo dostat děti po škole ven, aby aspoň obešly sídliště a neseděly jen u počítače,“ doplňuje zástupkyně ředitelky Lenka Blažková.

Se ctí se škola vyrovnala i s požadavkem vytvořit adaptační třídy pro ukrajinské děti a zařadit je do výuky. „Splnili jsme ho do týdne, za tři dny jsme měli pracovní síly, nastěhovali jsme třídu, v pátek jsme ji vyzdobili a v pondělí jsme zahajovali výuku i s materiály přeloženými do ukrajinštiny. Znamenalo to ale i zajištění obědů, domluvit se s rodiči, jak si děti budeme přebírat, jak půjdou po škole v cizím městě domů,“ vysvětluje Marie Nedvědová, že to nebyl úplně jednoduchý krok.

Moderní novinky a skvělý tým

Škola se neustále snaží jít s dobou, je otevřená moderním trendům. Aktuálně například chystá špičkové učebny přírodopisu a digitálních technologií. Ty se budou ostatně prolínat do všech předmětů, takže se k nim dostanou opravdu všichni žáci a musí s nimi umět pracovat všichni učitelé. Ti vědí, že pokud jde o novinky, u ředitelky Marie Nedvědové měli vždy dveře otevřené. „Kdykoli jsme si jako pedagogický sbor něco takového přáli, chtěli jsme nějakou inovaci, tak nám paní ředitelka vyšla vstříc. Vznikla tu tak učebna robotiky, mezi dětmi velmi oblíbená učebna lega, tabletové učebny, v každé kmenové třidě jsou vedle těch klasických také interaktivní tabule,“ vyjmenovává Dagmar Pajerová.

I s kolegy se shoduje, že pro příští vedení školy je nastavená hodně vysoká laťka. „Předávám zaběhlou školu s perfektními zástupci,“ říká na konci školního roku Marie Nedvědová. A právě kolegové a kolegyně budou těmi, na které bude vždy vzpomínat. „Všechny své lidi mám ráda. Se všemi jsem vždy vycházela perfektně. A nesmírně ráda budu vzpomínat i na děti a na různé příhody s nimi,“ zdůrazňuje ředitelka, která ke škole neodmyslitelně patřila více než tři desítky let.