Za leden pomohli na nové adrese tisícovce pacientů. Zubní pohotovost se přestěhovala z Nemocnice České Budějovice do prostor nedaleko na Lidické třídě. Už ve chvíli, kdy se začíná, jsou v čekárně desítky lidí.

Zubní pohotovost v Českých Budějovicích začala sloužit na nové adrese a zájem je obrovský. Ordinace už není v Nemocnici České Budějovice, ale na Lidické třídě 78. | Foto: Deník/Edwin Otta

Úderem osmé hodiny začíná v Českých Budějovicích o víkendu nebo o svátcích služba zubní pohotovosti. Lékaři a sestřičky v ordinaci na Lidické třídě 78, v objektu, kde bývala diskotéka Regina, pomáhají každý den pacientům, které sem bolest přivádí z celého kraje. Na chod zařízení kromě města přispívá také Jihočeský kraj.

V sobotu ráno sedí v čekárně na lavičkách už pár minut po osmé hodině zhruba dvacet lidí. Stejný obrázek ale nabízí lavice třeba i v pátek odpoledne. A podobné jsou i problémy pacientů. „Zubařku mám, ale do pondělí to nevydržím. Mám čerstvě zaplombovaný zub. Myslela jsem že to půjde, že to zvládnu až do pondělí, ale nevydržím. Zub mě začal bolet včera odpoledne v práci,“ říká pacientka, která přijela z Českého Krumlova. Adresu si našla na internetu. Další z pacientů přišel proto, že má provizorní výplň, ale ve čtvrtek špatně kousl a už první noc se bolestí nevyspal. „Zubařka tam včera nebyla. Nevím, jestli se to ještě nezhorší, tak jsem přišel na pohotovost,“ vysvětluje muž. Se zánětem zubu přišel do ordinace už v pátek odpoledne Jakub Weisfeit z Českých Budějovic. „Dnes už to začalo hodně bolet,“ naznačil, že nemůže čekat do pondělí.

Zubaře se snaží přilákat na jih penězi, byty či ordinacemi. Chybí všude

Zubní pohotovost v Českých Budějovicích začala sloužit na nové adrese.Zdroj: Deník/Edwin OttaSestřička při přijímání v recepci osvědčuje i dobrou znalost „zubařského zeměpisu“. Na otázku, kam patří třeba pacient, odpoví, že nezná jméno lékaře, ale popíše, kam chodí do ordinace. Vzápětí dostane na výběr několik jmen, při tom třetím je doma. „To je on,“ potvrdí a následně jméno zapíše do přihlašovacího formuláře. Ovšem jen do tabletu. Podle Bc. Jany Poláčkové, provozní manažerky Zubní pohotovosti, je vše digitalizované. „Nemáme papírové záznamy,“ říká Jana Poláčková a dodává, že kdyby pacient přišel někdy v budoucnu, hned se lékaři ukáže poslední ošetření.

V recepci po příchodu dostane pacient číslo, podle kterého je potom zavolán k vyplnění karty. „Za využití pohotovosti se hradí poplatek 90 korun, který se ale vrací, když pacient není ošetřen,“ zdůrazňuje Jana Poláčková. Manažerka doplňuje, že přístup je bezbariérový. Pracuje se v jedné ordinaci. Celý prostor je zrekonstruovaný a na provoz přispívá na základě výběrového řízení Jihočeský kraj.

Pohotovost je pro akutní případy

„Pohotovost je určena všem Jihočechům, kteří nemají po ordinační době zubní ordinace možnost akutního ošetření,“ říká jihočeský hejtman Martin Kuba a doplňuje, že ví, jak komplikované je pro některé z občanů zajištění zubaře. „A chceme, aby v případě, kdy musí řešit nějaký akutní problém, měli zajištěnou kvalitní stomatologickou péči v komfortním prostředí, kde bude nejen lékař a sestra, ale i recepce s personálem, který urychlí prostup celou službou a taky moderní technické vybavení,“ dodává Martin Kuba. Zároveň hejtman upozorňuje, že pohotovost není nová zubní ordinace, kde by někdo mohl mít svého stálého zubaře. „Je to služba pro všechny, kteří mají nějaký akutní problém, který potřebují řešit po ordinační době. My budeme na celý provoz této pohotovosti přispívat devět milionů korun ročně, sedm milionů korun Jihočeský kraj a dva miliony korun město České Budějovice,“ říká Martin Kuba za samosprávu.

Šmucler: Zubařů máme na jihu Čech dost. Hitem jsou sdílené ordinace

Pohotovost slouží na adrese Lidická 78.Zdroj: Deník/Edwin OttaZubní pohotovost má oproti té dřívější v nemocnici rozšířené hodiny. Slouží v pracovních dnech od 16 do 22 hodin (o hodinu více), o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin (o dvě hodiny více). „Denně přijde dvacet až třicet lidí, o víkendech čtyřicet až padesát za den. V lednu jsme ošetřili přibližně tisíc lidí. Zájem je obrovský. Máme ale skvělý tým lékařů a sestřiček, velmi ochotných a přátelských profesionálů. Jezdí sem pacienti z Písku, Tábora, Milevska, Českých Budějovic,“ vypočítává Jana Poláčková a připojuje, že lékaře na pohotovost stále ještě shánějí. Výkony jsou hrazené na pojišťovnu a pacient dostává při provizorním ošetření také zprávu pro svého zubaře, k němuž musí pak dojít pro provedení následné péče. „Jsme čistě ambulantní zubní pohotovost pro akutní případy, ani není čas na jinou péči,“ upozorňuje manažerka s tím, že pacienti nemohou počítat s tím, že když přijdou těsně před koncem ordinační doby, že se ještě stihne ošetření. Poslední pacienti jsou registrováni zhruba půl hodiny před uzavřením ordinace. Slouží zde členové České stomatologické komory.

Někteří pacienti volají dopředu, ale není to nutné, na pohotovost lze rovnou přijít. Je ale třeba vzít předem v úvahu, že fronta zájemců se tvoří už před otevřením ordinace a v čekárně bývá i dost pacientů. Na zubní pohotovosti se jim ale snaží čekání co nejvíce zpříjemnit, je zde kávovar, automat na vodu nebo omalovánky pro děti.