Komorní orchestr ZUŠ Zavadilka se chystá na zájezd do USA.

K 30. výročí sametové revoluce zahraje ZUŠ Zavadilka v Americe. Vystoupí i na dvou univerzitách a v muzeu. | Foto: Archiv ZUŠ Zavadilka

Podle ředitelky ZUŠ Libuše Drhové nápad vznikl na koncertě v Českém Krumlově k výročí konce války, kde mladí muzikanti hráli. Orchestr oslovil profesor houslové hry ze San Diega. „Líbilo se mu a nadchlo ho, že se do kolektivu vrací i bývalí studenti, aby si s námi zahráli,“ líčí Libuše Drhová, co dotyčného přimělo pozvat ZUŠ do Kalifornie.