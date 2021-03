Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkPřinášíme vám další díl našeho nového projektu s názvem Deník na návštěvě. Pokud byste byli rádi, abychom se přijeli podívat právě k vám, není nic jednoduššího než nás kontaktovat na adresách: Leona Fröhlichová, e-mail: leona.frohlichova@denik.cz nebo Klára Alešová, e-mail: klara.alesova@denik.cz.

Dnes zahajujeme týden věnovaný Zvíkovu. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1357 a je spojena se jménem Nedamíra ze Zvíkovce. Někdy na přelomu 15. a 16. století byla vybudována kamenná budova nynější tvrze, podle desky zasazené do zdi se uvádí r. 1406, ale deska sem byla zasazena zřejmě až druhotně. Stylově odpovídá stavba době jagellonské, kdy byl majitelem Zvíkova Jiřík Majnuš z Březnice. Roku 1539 koupil zvíkovský statek Petr z Rožmberka a připojil většinu vsi k třeboňskému panství, zatímco tvrz koupil Ondřej Ungnad k panství Hluboká.

Zvíkov značně utrpěl za třicetileté války, kdy bylo vypáleno 13 z tehdejších 15 poddanských usedlostí. Podle soupisu poddaných třeboňského panství tu roku 1651 žilo 53 lidí. Před rokem 1841 se tu nacházelo 34 domů, v nichž žilo 250 obyvatel.

Od poloviny 19. století do roku 1976 byl Zvíkov obcí s vlastní samosprávou, pak připadl k Lišovu, roku 1990 se opět osamostatnil.

Školou náležela ves kdysi ke Štěpánovicím, roku 1900 se tu začala stavět vlastní školní budova, která dnes slouží jako mateřská škola.

Obec se v minulosti účastnila s úspěchem soutěže Vesnice roku. Třeba v roce 2014 získali Zvíkovští zelenou stuhu za údržbu zeleně. V roce 2016 připravili pro komisi pásmo Rok na vsi. „Máme připravenou nástěnku Rok na vsi, kde je zobrazeno, co se v průběhu roku u nás děje. My ale nebudeme ukazovat fotky, ale živé obrazy a vystoupení,“ vysvětlila tehdy místostarostka Anna Konopová. Komisi pak vzali Zvíkovští na obhlídku obce. Nachystali dvanáct zastavení, kde obyvatelé předvedli ukázky toho, co se přes rok děje v lednu ples, v únoru karneval, v březnu masopust… Připraveno bylo i úsměvné překvapení.

„Když se řekne Zvíkov, tak každého napadne hrad, i u nás v obci se občas zastaví turisté a ptají se, kudy na hrad. Tak jsme vymysleli, že tudy budou dokonce projíždět „najatí“ turisté, kteří se budou ptát na cestu, a když s komisí dojdeme do cíle, tak tam bude stát hrad, a když už je u Písku, tak tam bude i písek,“ popsala zpestření prohlídky v roce 2016 Anna Konopová.

„Spojili jsme síly a udělali kulisu Zvíkova,“ doplnil tehdy starosta Josef Šafář s tím, že je to je také vstřícný krok vůči turistům, aby se necítili úplně mystifikovaní názvem obce. Kulisa, vyřezaná z dřevotřískových desek a namalovaná do podoby známého hradu, pak přes léto tvořila vstup do sportovního areálu. Vstupné se ovšem nevybíralo.