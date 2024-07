Rozrušený majitel bytu neváhal a o pomoc požádal strážníky městské policie. Velitelce operačního střediska popsal, že se jedná o oranžového hada o délce kolem jednoho metru.

Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že na místo okamžitě vyjížděla hlídka speciálně vyškolená na odchyt zvířat. „Strážníkům se po vstupu do bytu podařilo zanedlouho plaza dostat do odchytové sítě,“ popsala mluvčí. Po zjištění, že se naštěstí jedná o nejedovatou užovku červenou, si jistě oddychl i majitel bytu. „Jelikož se jedná o hada divoce žijícího v jižních oblastech Severní Ameriky a Mexika, a zároveň o nejrozšířenějšího domácího hada, je pravděpodobné, že jeho majitel nyní útěkáře marně hledá,“ poznamenala mluvčí strážníků s tím, že do této doby se ale o ztraceného domácího mazlíčka nikdo nepřihlásil. Strážníci ho převezli k pobytu do hlubocké zoo.

close info Zdroj: městská policie zoom_in O zvíře se zatím nikdo nepřihlásil, tak ho strážníci převezli do hlubocké zoo.