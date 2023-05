Rozloučení se čtyřnohým miláčkem má přesná pravidla. Kvůli veterinárním předpisům.

Branišovský les u českobudějovického sídliště Máj skrývá řadu tajemností. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Když vám zemře pes, kočka nebo jiný domácí mazlíček, měli byste jej nechat podle veterinárních předpisů v ideálním případě spálit. Nemusíte k tomu ovšem využít jen anonymní mašinérii velkých zařízení. Chovatelé už dnes mají k dispozici i menší instituce a mnozí jejich služeb rádi využijí, protože si pak mohou popel zvířat uložit podle svých představ. Nebo máte třeba šanci na oficiálních hřbitovech pro psy. V České republice je jich několik.

Na posledním zasedání českobudějovického zastupitelstva zazněla výzva, aby se také v jihočeské metropoli hledalo místo, kde by se domácí mazlíčci mohli oficiálně pohřbít. Podle zastupitele Jana Michla by bylo dobré vytipovat lokalitu, kde by mohl být takový hřbitov legalizován.

Předejít problémům

Jan Michl poukázal na to, že v jednom z lesů na okraji Českých Budějovic je už řada hrobů, které vytvořili bez povolení chovatelé a dochází tím k porušování veterinárního zákona. „Jsou tam obrubníky, kříže, plastové kříže,“ upozornil Jan Michl na to, že se nejedná jen o několik nenápadných rovů, kterých by si kolemjdoucí ani nevšiml. Ale skoro o klasický hřbitov. Doplnil, že by mohlo dojít k nějakému problému, třeba kdyby někdo nechal v lese zapálenou svíčku a les od ní chytl.

„Blížíme se k nějakému průšvihu,“ uvedl při jednání zastupitelstva Jan Michl. Vedení města přislíbilo, že se problémem bude zabývat.

V jižních Čechách funguje zvířecí krematorium například ve Strakonicích, v jihočeské metropoli pak pobočková kancelář Zvířecího krematoria Praha. První pohřebiště drobných zvířat v České republice bylo otevřené 1. ledna 2003 a najdete ho na úpatí hory Říp. Nějaký čas takové místo existovalo například i v pražských Bohnicích, ale kvůli sporům o pozemky už se tam řadu let nepohřbívá.

Za dodržení přísných veterinárních podmínek můžete zvíře do 30 kilogramů váhy pohřbít i na svém pozemku.