Budvar je nejmladší ze zvonů na českobudějovické Černé věži, je mu 26 let. V roce 1995 jej nechal vyrobit a instalovat národní podnik Budějovický Budvar při příležitosti 100. výročí od svého založení. Zvon chce koupit město. „Domluvili jsme se s Budvarem o jeho odkoupení za dohodnutou cenu 33 500 korun + DPH a zároveň na ukončení nájemní smlouvy pivovaru na pronájem 5. patra Černé věže, kde je 1 100 kilový zvon umístěn. Ta bude nyní v režii města,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Společně jen výjimečně

Další zvony na věži - Maria, Oktáva, Marta a Bumerin jsou ve vlastnictví církve a rozeznívají se společně pouze při významných či mimořádných událostech. Každoročně se provádí jejich pravidelná revize.

Při oslavě, kdy se připomínalo 25 let zvonu přímo ve věži, uvedl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, že je rád, že se najdou lidé nebo firmy a jiné organizace, díky nimž se mohou zvony vracet zpět do věží a kostelů. "A tak nás nějakým způsobem upozorňovat, že existuje nejen čas pozemský, ale i ten, který nějakým způsobem přesahuje horizont našeho života a pozvedá nás vzhůru, protože když zvoní zvony, hledíme vzhůru. Může nám to připomínat svět, který svými smysly zatím nevnímáme, ale nějakým způsobem tušíme, že je. A toužíme, aby náš život, pokud by mohl pokračovat dál, mohl s tímto světem počítat. A to bych řekl, že je odkaz i zvonů, které nám pomáhají pozvedat mysl k Bohu. A to si myslím, že je dobré a prospěšné,“ dodal Vlastimil Kročil.

