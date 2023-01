Své nejkrásnější kousky vystavuje v Jihočeském muzeu sběratel Petr Hadrava. Dvě stovky hodin a hodinek, zejména od francouzských, rakouských a švýcarských hodinářských mistrů, můžete obdivovat do 5. února.

Výstava hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V muzeu je otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 17.30 hodin, základní vstupné do celého muzea činí 90 korun, za vstupné na jednotlivé výstavy pak bez slevy zaplatíte 25 korun.