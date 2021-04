"Krokodýlí" tweet totiž od pondělí získal přes 600 tisíc lajků a sdílelo ho více než 130 tisíc lidí. Samo video pak již dávno pokořilo magickou hranici deseti milionů shlédnutí. A další stále přibývají…

Zajímavé přitom je, že krátké video slavilo na sociálních sítích úspěch i v minulosti. Poprvé se objevilo na TikTokovém účtu Animals012 již loni v prosinci a získalo více než 6,6 milionu shlédnutí. Na TikToku bylo znovu sdíleno tento měsíc, kdy počet shlédnutí překonal hranici dvou milionů, připomněl server Newsweek.

I seen how crocodiles look underwater and I can’t stop laughing ?? pic.twitter.com/trEUWlBQMl